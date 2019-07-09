رياضة | رسميًا.. باريس سان جيرمان يُعلنها: نيمار إلى برشلونة في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. باريس سان جيرمان يُعلنها: نيمار إلى برشلونة في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي ليوناردو، اليوم الثلاثاء، أن رحيل مواطنه نيمار عن الفريق سيتم في حالة وجود عرض مناسب للجميع.

كان نيمار ارتبط بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، وذلك بعد عامين من رحيله عن الفريق ذاته، في صفقة قياسية كلفت الفريق الفرنسي 222 مليون يورو.

وغاب اللاعب البرازيلي عن فترة إعداد الفريق الأولى للموسم الجديد، أمس الإثنين، حيث أكد النادي الفرنسي أنه سيتم اتخاذ اللازم مع اللاعب.

وقال ليوناردو في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "لم تأت أي عروض لنيمار في الوقت الحالي، والمحادثات مع المسؤولين في برشلونة سطحية للغاية".

وعما إذا كان نيمار طلب الرحيل من النادي، قال ليوناردو: "موقف نيمار واضح للجميع، لكن في كرة القدم يمكن أن تقول شيئاً اليوم، وتقول غداً شيئاً آخر".

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وتابع: "نعم تحدثت إلى نيمار، لا أريد سرد كل تفاصيل المحادثة".

وأكمل: "نحدثنا مع ممثليه أيضاً، الكل يعرف كل شيء، الموقف واضح لكل المشاركين".

واختتم: "في النهاية لايزال في عقده ثلاث سنوات معنا، وبما أننا لم نتلق أي عرض له فلا يمكننا أن نناقش أي شيء حالياً، نيمار يمكنه مغادرة الفريق إذا كان هناك عرض يناسب الجميع، لكن حتى الآن لا نعرف ما إذا كان أي شخص يرغب في شرائه، أو بأي ثمن، كل هذا لن يحدث في يوم واحد".