رياضة | مانشستر يونايتد يحسم مصير بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحسم مصير بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعنته مع النجم الفرنسي بول بوجبا، بعدما طلب الأخير الرحيل عن ملعب أولد ترافورد، من أجل خوض تحدي جديد.

وأفادت العديد من التقارير البريطانية، أنه لم يصل لـ مانشستر يونايتد أي عرض حتى الآن لضم بوجبا، على الرغم من اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بالتعاقد معه.

وعلى ذلك فإن إدارة اليونايتد صارت هادئة وتعتقد بأن بوجبا سيستمر لاعبًا لـ يونايتد في الموسم القادم.