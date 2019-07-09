رياضة | حوار - كارتيرون: لا أعلم سبب رحيلي عن الأهلي وأتمنى قيادة مصر فنيًا.. وصلاح كان سيئًا ومحرز الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار - كارتيرون: لا أعلم سبب رحيلي عن الأهلي وأتمنى قيادة مصر فنيًا.. وصلاح كان سيئًا ومحرز الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

-رحلت عن الأهلي ولا أعلم السبب

-الجماهير لا تعي حجم مجهود المدرب مع الفرق

-إدارة الأهلي واعية وتتعامل بإحترافية

-لست نادمًا على قيادة الأهلي وسأعود إذا طُلب مني

-حزين على هزيمة الأهلي بخماسية أمام صن داونز

-أجيري يتميز بالخبرة ولم يحالفه الحظ مع مصر

-المغرب علامة استفهام في الكان والجزائر أقرب لحصد اللقب

-صلاح لاعب ممتاز ولكنه لم يكن على مستوى الحدث

-بنين فاجأتني ومدغشقر مذهلة

-الرجاء المغربي سيتوج بلقب الدوري المحلي وسننافس على إفريقيا

يُعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق والرجاء المغربي الحالي، واحدًا من أبرز الأسماء التي تولت القيادة التدريبية داخل الدوري المصري.

وقاد كارتيرون، فريق وادي دجلة ببداية مشواره في مصر، ونجح في صناعة فريق قوي قادر على مزاحمة الكبار للمنافسة على المربع الذهبي، قبل أن يتولى تدريب الأهلي وينجح في قيادته لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة قبل الماضية، قبل أن يتلقى هزيمة أمام الترجي التونسي، برباعية مقابل ثلاثة أهداف بمجموع لقائي ذهاب وإياب النهائي.

وحرص "الخليج 365 الرياضي" على محاورة المدير الفني عن أسباب رحيله من الأهلي وبطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالقاهرة وجاء كالآتي:-

في البداية... نود تهنئتك على مستوى الرجاء المغربي بقيادتك؟

- شكرا على تهنئتك، ونعمل من أجل حصد البطولات للنادي وإسعاد جماهيره.

هل الرجاء قادر على مساعدتك فنيا؟

- نعم هو فريق جيد للغاية، أنا سعيد هنا وحصدت لقب السوبر الإفريقي، وحصدنا المركز الثاني بالدوري، وأحظى بحب كبير من الجماهير المغربية.

ماهي طموحاتك مع الفريق؟

- قبل الحصول على الراحة السنوية، تحدث مع اللاعبين وقلت لهم، استمتعوا بقضاء إجازتكم وعند العودة سنستعد بشكل أقوى، لرغبتنا في التتويج بلقب الدوري العام والمنافسة على دوري أبطال إفريقيا.

ما أسباب رحيلك عن الأهلي؟

- لا أعلم السبب الحقيقي حتى الآن بشكل كبير وربما الأمر كان يتعلق بهزيمة دوري أبطال إفريقيا، وهذه هي كرة القدم على كل حال.

هل ترى الضغط الجماهيري تسبب في رحيلك؟

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- لا أعتقد ذلك، ربما لا تعرف الجماهير؛ حجم ما يقوم به المدير الفني، هي فقط تريد رؤية الألقاب وهذا حقهم، على كل حال أعشق جماهير الأهلي كثيرًا وكان بيننا ود وترحاب.

هل تعرضت للظلم بالأهلي؟

- بالتأكيد لا، هناك إدارة واعية جدًا تدير الفريق وتتعامل بإحترافية، قلت لك أن الأمر قد يكون له علاقة بهزيمة اللقب الإفريقي ولكن لم أتعرض للظلم.

هل نادم على قيادة الأهلي فنيًا؟

- لست نادما ولا يمكنني قول ذلك، أفتخر بكوني كنت واحدًا من تلك المنظومة، وأسعى للعودة إلى تدريبة وسأكون جاهزًا في أي وقت يطلب مني.

كيف شاهدت سقوط الأهلي بخماسية أمام صن داونز؟

- الأمر لا يمكن تخيله، حزين جدًا لتلك النتيجة الفريق لا يستحق ذلك وعشت في إندهاش رهيب لتلك النتيجة المفاجئة.

ما رأيك في بطولة الأمم الإفريقية حتى الآن؟

-بطولة جيدة إلى حد ما ولكنها مليئثة بالكثير من المفاجأت.

كيف ترى خروج المغرب ومصر مبكرًا؟

- لا يمكنني تفسير الموقف، كان الثنائي مرشح لحصد اللقب ربما المغرب لم تكن محظوظة أمام بنين، رغم الظهور جيدًا، ومصر لعبت بشكل سئ أمام جنوب إفريقيا.

هل تعتقد أن أجيري تسبب في خروج الفراعنة بإدارته الفنية؟

- ربما كان سببًا من ضمن الأسباب ولكن لا يمكنه تحمل كل شئ، هو مدرب يمتلك خبرة كبيرة في التدريب، ولكن لم يكن محظوظًا في إدارته للمباريات بالبطولة.

ما رأيك في مستوى محمد صلاح بالبطولة؟

- صلاح من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ولكن ظهر بشكل مفاجئ للجميع بالبطولة، الكل كان ينتظر منه الكثير ولكن تواضع مستواه يحمله الكثير من المسئولية في خروج بلاده من البطولة.

هل من الممكن أن تقود مصر فنيًا؟

- بالطبع أتمنى ذلك وأضعه صوب أهدافي المستقبلية، الإشراف على منتخب بحجم مصر يجعلك تكتسب الكثير والكثير من الخبرات بالإضافة للتتويج بالألقاب.

من تراه باللاعبين ظهر بمستوى مميز حتى الآن؟

- رياض محرز مهاجم الجزائر رائع ويساعد فريقه كثيرًا، ويأتي من بعده السنغالي ساديو ماني.

ما الفريق الذي أدهشك في البطولة؟

- الفريق البنيني فاجأني بمستواه وإقصائه للمغرب بشكل غريب، ومدغشقر التي صعدت لدور الثمانية في أول مشاركاته، لقد ظهر كفريق مذهل للغاية.

من ترشحه لحصد اللقب القاري؟

- أعتقد أن المنافسة ستكون بين السنغال والجزائر، أعتقد أن فريقا منهم سيحصد البطولة ويحسمها لصالحه، هم أقوى منتخبين حتى هذه اللحظة.