التونسي الحرباوي ينضم للعربي القطري رسميا لموسمين

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اعلن العربي القطري رسميا الثلاثاء تعاقده مع التونسي حمدي الحرباوي مهاجم زولته فاريغيم البلجيكي لمدة موسمين

وذكر الحساب الرسمي للعربي على تويتر اليوم "يسرنا الإعلان عن التعاقد مع المهاجم التونسي حمدي الحرباوي لمدة موسمين".

ووصل الحرباوي الى الدوحة منذ يومين وخضع للفحص الطبي لاستكمال اجراءات التعاقد وبات المحترف الاجنبي الجديد الثالث بعد الايسلندي آرون غونارسون، والالماني بيار ميشال لاسوغا.

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وخاض حمدي الحرباوي تجربة احترافية سابقة مع نادي قطر 2015 و2016 ، وحل في المركز الثاني بصدارة الهدافين بنهاية موسم 2015 برصيد 21 هدفا لكنه ترك النادي ورحل بداية موسم 2016 بسبب مشاكل مالية.

وبدأ الحرباوي مشواره بنادي الترجي التونسي (2003 –2008) ،ثم انتقل الى بلجيكا حيث لعب لاندية موكرون كأعارة (2008) ،وانضم الى صفوف فيزيه (2008 – 2010) وآود هيفرلي لوفين (2010 – 2011 ) ولوكيرين (2011 – 2014).

ثم انتقل الى قطر (2015 – 2016) وعاد في الموسم التالي الى لوكيرين كما توجه الحرباوي الى الدوري الإيطالي حيث لعب لصفوف أودينيزي (2016) وبعدها عاد الى بلجيكا وانضم الى اندرلخت (2016 – 2017) واعير الى رويال شارلروا (2017) وزولته فاريغيم (2018).