سيرينا تكافح وهاليب تقلب تخلفها في طريقهما نحو نصف النهائي

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بلغت الأميركية سيرينا وليامس الفائزة باللقب سبع مرات،الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب للمرة الثانية عشرة في مسيرتها الاحترافية، وذلك بعد فوزها على مواطنتها أليسون ريسك 6-4 و4-6 و6-3 الثلاثاء.

وأكملت الرومانية سيمونا هاليب والأوكرانية إيلينا سفيتولينا والتشيكية باربورا ستريكوفا المربع الذهبي.

واحتاجت سيرينا (37 عاما) الى 121 دقيقة لحسم المواجهة الأولى بينها وبين مواطنتها ريسك التي كانت فجرت مفاجأة من العيار الثقيل الإثنين بإقصائها الأسترالية آشلي بارتي المصنفة اولى عالميا من الدور ثمن النهائي.

وهو الفوز الـ97 لسيرينا في ويمبلدون وباتت على بعد فوزين من لقبها الكبير الـ24 ومعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24 لقبا).

واحتاجت وليامس الى أكثر من ساعتين لتحسم المباراة في صالحها وقالت "انا راضية تماما عما قدمته. ما كنت لافوز بالمباراة لو خضتها قبل اسبوعين".

واضافت "انا سعيدة لنجاحي في الخروج فائزة. لقد تغلبت منافستي على لاعبات رائعات وكانت قريبة من تحقيق الفوز اليوم".

وكانت بداية المباراة لصالح ريسك التي كسرت ارسال سيرينا في الشوط الثالث من المجموعة الأولى لتتقدم 2-1 ثم 3-1، لكن المخضرمة ردت التحية في الشوط السادس مدركة التعادل 3-3.

واستعادت ريسك التفوق بكسر ارسال سيرينا في الشوط السابع لتتقدم 4-3، ومرة أخرى ردت سيرينا التحية مدركة التعادل 4-4 وتقدمت 5-4 قبل ان تكسر ارسال ريسك في الشوط العاشر وتنهي المجموعة في صالحها 6-4 في 37 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثانية حتى الشوط الثامن 4-4 قبل ان تكسر ريسك ارسال مواطنتها في التاسع لتتقدم 5-4 ثم كسبت الشوط العاشر لتنهي المجموعة في صالحها 6-4 في 43، فارضة مجموعة ثالثة حاسمة.

وفي الثالثة الحاسمة، كسرت ريسك ارسال سيرينا في الشوط الاول، لكن الأخيرة ردت التحية مباشرة مدركة التعادل 1-1، ثم كسرت ارسالها للمرة الثانية في الشوط الرابع لتتقدم 3-1، لكن ريسك تداركت الموقف في الشوط الخامس عندما كسرت ارسال سيرينا مقلصة الفارق الى 2-3 ثم ادركت التعادل 3-3.

ونجحت سيرينا في كسر ارسال ريسك في الشوط الثامن لتتقدم 5-3 قبل ان تكسب الشوط التاسع وتنهي المجموعة في صالحها 6-3 في 41 دقيقة.

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وتلتقي سيرينا في دور الأربعة التشيكية باربورا ستريكوفا الفائزة على البريطانية جوهانا كونتا 7-6 (7-5) و6-1.

-هاليب نحو النهائي-

في المقابل أنهت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة سابعة مغامرة الصينية جانغ شواي عندما تغلبت عليها 7-6 (7-4) و6-1.

واحتاجت هاليب إلى ساعة و26 دقيقة لبلوغ دور الأربعة للبطولة الإنكليزية للمرة الثانية في مسيرتها الاحترافية بعد الاولى عام 2014 عندما خرجت على يد الكندية أوجيني بوشار.

وبدأت جانغ المباراة بقوة وكسرت ارسال هاليب في الشوط الثاني لتتقدم 2-صفر ثم 3-صفر، لكن الرومانية عادت بقوة فردت التحية في الشوط السابع مقلصة الفارق الى 3-4 قبل ان تدرك التعادل 4-4 ثم 5-5 و6-6 فارضة شوطا فاصلا حسمته في صالحها 7-4 وبالتالي المجموعة 7-6 في 58 دقيقة.

وفرضت هاليب أفضليتها في المجموعة الثانية وكسرت ارسال الصينية في الشوطين الرابع والسادس لتتقدم 5-1 قبل ان تكسب السابع وتنهيها في صالحها 6-1 في 29 دقيقة.

وقالت هاليب "قاتلت في المجموعة الأولى على الرغم من أنني كنت أعرف أنها ستضرب بقوة"، مضيفة "قدمت أفضل أداء لي على الملاعب العشبية في مسيرتي".

وتابعت "لدي الحيوية واشعر باني في كامل لياقتي البدنية وواثقة عندما ادخل ارضية الملعب".

وتلتقي هاليب في نصف النهائي مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الفائزة على التشيكية كارولينا موتشوفا 7-5 و6-4.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها سفيتولينا الدور نصف النهائي في إحدى البطولات الكبرى وقد احتاجت الى ساعة ونصف لتخطي عقبة موتشوفا التي حققت المفاجأة في الدور السابق بفوزها على مواطنتها كارولينا بليسكوفا.

وقال سفيتولينا "انه أمر رائع، انها أول مرة أبلغ فيها الدور نصف النهائي في بطولة كبرى، اتطلع قدما لذلك. لم أكن أعتقد بقدرتي على بلوغ هذا الدور. سيكون الأمر صعبا للغاية لكنها فرصة كبيرة بالنسبة الي وانا اتطلع قدما لخوض نصف النهائي".