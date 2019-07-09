فيفياني بطل المرحلة الرابعة وألافيليب يحتفظ بالقميص الأصفر

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أحرز الإيطالي إيليا فيفياني (دوسونينك) المرحلة الرابعة للنسخة ال106 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية في حين احتفظ الفرنسي جوليان ألافيليب بالقميص الأصفر الثلاثاء.

وقطع فيفياني مسافة المرحلة الرابعة التي ربطت رينس ونانسي والبالغة 5ر213 كلم، بزمن بمعدل وسطي بلغ 46,1 كلم/ساعة متقدما على النروجي الكسندر كريستوف والأسترالي كاليب إيوان.

وهي المرة الأولى التي يحرز فيها فيفياني الذي أحرز الميدالية الذهبية في دورة ريو دي جانيرو عام 2016 في سباق المضمار، المركز الأول في إحدى مراحل طواف فرنسا علما بأنه فاز في إحدى مراحل بطولتي جيرو الإيطالية ولا فويلتا الإسبانية.

كما انه الفوز الإيطالي الأول في إحدى مراحل البطولة الفرنسية منذ مواطنه فابيو ارو عام 2017.

وتقام المرحلة الخامسة الاربعاء بين سان ديي دي فوج وكولمار وتمتد عل مسافة 5ر175 كلم.

- ترتيب الفرق الخمسة الأوائل في المرحلة الرابعة:

1. الايطالي ايليا فيفياني 20ر09ر5 ساعات

2. النروجي الكسندر كريستوف التوقيت ذاته

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3. الاسترالي كاليب ايوان التوقيت ذاته

4. السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت ذاته

5. الهولندي ديلان غرونيفيغين التوقيت ذاته

- الترتيب العام للدراجين للخمسة الاوائل:

1. الفرنسي جوليان ألافيليب 39ر41ر14 ساعة

2. البلجيكي فوت فان أرت بفارق 20 ثانية

3. الهولندي ستيفن كرويسويك بفارق 25 ثانية

4. النيوزيلندي جورج بينيت بفارق 40 ثانية

5. الكولومبي ايغان برنال بفارق 40 ثانية