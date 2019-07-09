شكرا لقرائتكم خبر عن "جيل 2006 أحسن منكم".. سوبر كورة يكشف كواليس دش مدرب المنتخب للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن مجرد جيلا كرويا، هذا الذى دافع عن ألوان العلم المصرى، فى بطولات أفريقيا والمحافل الدولية منذ 2006 وحتى 2010، بل إنه بات مثلا يحتذى به ويضرب أمام أى جيل ينال شرف ارتداء القميص الوطنى للدفاع عنه، وهو ما ظهر جليا فى حديث هانى رمزى، المدرب العام المنتخب، للاعبى المنتخب، عقب وداع كأس الأمم الأفريقية.

وكشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطني تفاصيل الجلسة التى جمعت الجهاز الفنى للمنتخب بلاعبى الفراعنة عقب الهزيمة القاسية التى منى بها الفريق أمام جنوب افريقيا بدور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر، وتستمر حتى 19 يوليو الحالى.

وودع المنتخب الوطني الأول بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على يد جنوب أفريقيا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى أمام 60 ألف مشجع.

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