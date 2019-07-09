شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يحقق فضية التايكوندو بالألعاب العالمية للجامعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو المركز الثانى والميدالية الفضية ببطولة دورة الألعاب العالمية للجامعات التى تقام بمدينة ناولى الإيطالية.
وكان سيف عيسى قد تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن -80 كجم ببطولة لوكسمبرج المفتوح كأول ميدالية يحققها بعد عودته من إصابة الرباط الصليبى ومن قبلها الإخفاق ببطولة العالم
ويعد سيف عيسى هو اللاعب المصرى الوحيد الذى فاز بـ٤ ميداليات ببطولات الجائزة الكبرى ونهائى الجائزة الكبرى للتايكوندو حيث توج بفضية نهائى الجائزة الكبرى 2016، وفضية بطولة الجائزة الكبرى بالمغرب 2017، وبرونزية الجائزة الكبرى تايوان G4 التى أقيمت سبتمبر الماضي، ثم برونزية الجائزة الكبرى مانشستر.
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