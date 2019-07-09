شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. عودة ريتشارد وتأهيل صادق وأيمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم بعد الحصول على راحة سلبية أمس وذلك ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة الزمالك وخوض منافسات الموسم الجديد.

المران شهد عودة قلب الدفاع الغانى ريتشارد بافور بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها حيث من المقرر أيضًا عودة الناميبى بنسون شيلونجو خلال الساعات المقبلة.

كما شهد المران خوض لاعبو الفريق تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف مدرب الأحمال التونسى أكرم إبراهيم علياوى الذى انضم حديثا للجهاز الفنى، وعلى هامش المران، خاض محمد صادق وأحمد أيمن تدريبات تأهيلية.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كل اللاعبين حيث تم إيقافها عدة مرات لمنحهم التعليمات الفنية.