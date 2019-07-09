شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يكشف للاعبى الزمالك سلبيات وإيجابيات ودية أنورثوسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى خالد جلال المدير الفنى للزمالك محاضرة على اللاعبين فى الفندق قبل المران الجماعى اليوم، الثلاثاء، حيث عرض خلال المحاضرة فيديو لمباراة انورثوسيس فاماغوستا الودية التى أقيمت أمس شرح خلالها السلبيات والإيجابيات فى المباراة التى انتهت بالتعادل 3-3.

كما قام انطونيو مدرب الأحمال بالفريق بشرح معدلات جرى اللاعبين والحالة البدنية لكل لاعب، كما حدد البرنامج الذى سيتم اتباعه خلال المرحلة المقبلة.

وخاض الزمالك مباراتين وديتين خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا فى قبرص، الأولى كانت يوم الجمعة الماضى أمام إيل ليماسول وخسرها الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف وستكون ثم التعادل فى الوديات أمام فاماغوستا بنتيجة 3/3، ومن المقرر أن يخوض الزمالك الودية الثالثة أمام دوسكا غدًا الأربعاء، ثم مباراة رابعة يوم 12 يوليو الجارى، قبل العودة إلى القاهرة، وبعدها يكون الجهاز الفنى قد استقر بشكل نهائى على تشكيل الفريق.

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ويستعد الزمالك من خلال معسكره فى قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

يأتى معسكر الزمالك فى قبرص ضمن التجارب الودية التى يخوضها الفريق الأبيض استعدادًا لاستئناف الدورى عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.