شكرا لقرائتكم خبر عن جولة حرة للاعبى الأهلى فى مول تجاري بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، للاعبى الفريق بالقيام بجولة حرة فى أحد المراكز التجارية فى مدينة لافينكا التى تستضيف معسكر الإعداد الخارجى للفريق فى إسبانيا. وعقب أداء اللاعبين للمران الصباحى قام الجهاز الفنى واللاعبون بجولة حرة، وفقًا لبرنامج الفريق خلال معسكر الإعداد. وكان الفريق قد تدرب على فترتين أكثر من مرة، وتغلب على فريق سوكر سمارت الإسبانى وديًا بتسعة أهداف دون مقابل فى أولى المباريات الودية بالمعسكر.

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