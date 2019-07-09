شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعين مخطط أحمال تونسى فى الجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، على انضمام التونسى أكرم إبراهيم علياوى مدرب الأحمال إلى الجهاز الفنى الحالى، وذلك بناء على ترشيح من قبل محمود جابر المدير الفنى الحالى.

وسبق للمدرب التونسى العمل فى العديد من الأندية فى تونس على رأسها الترجى، فضلا عن ناديى الهلال الليبى والفيصلى الأردنى، وحصل العلياوى على ماجيستير فى الإعداد البدنى بجانب دبلوم فيدرالى من قبل الاتحاد الافريقى "كاف".

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تستمر حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الإسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم، والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

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ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها ٢٤يوليو الجارى.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.