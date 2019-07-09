شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح البطولة الأفريقية لسيدات الطائرة بصالة أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم مساء اليوم الثلاثاء حفل افتتاح البطولة الأفريقية لمنتخبات سيدات الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر على صالة أكتوبر الدولية بمشاركة 7 منتخبات، وحضر الافتتاح مسئولو الاتحاد الأفريقى وأحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة ووزير الشباب والرياضة السنغالى حيث شهد فقرة طابور عرض الدول المشاركة. وألقى عبد الدايم كلمة ترحيب بالوفود المشاركة وتمنى خروج البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة مصر. Advertisements ويلتقى منتخب مصر فى لقاء الافتتاح مع السنغال، قبل أن يخوض ثاني لقاءاته أمام المغرب فى الثامنة مساء غدٍ الأربعاء قبل أن يختتم الدور الأول الخميس. ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم 3 فرق فقط، بينما تضم المجموعة الثانية 4 منتخبات وهم الكاميرون وكينيا بوتسوانا والجزائر.

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