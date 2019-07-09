شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يمنح الأوغندى أوتشو راحة حتى منتصف يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق مصر المقاصة على منح الأوغندى خالد أوتشو لاعب الفريق الجديد، راحة حتى منتصف يوليو الجاري قبل الانضمام إلى تدريبات الفريق الفيومي، وذلك بعد مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده فى كأس الأم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

وكان أوتشو قد تألق مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر وأظهر إمكانيات فنية عالية، وهو ما جعله محط أنظار العديد من أندية الدورى الممتاز على رأسهم الإنتاج الحربى.

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وقرر المدير الفنى لمصر المقاصة بداية تدريبات فترة الإعداد للموسم الجديد أمس الإثنين على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوي، ويجري اللاعبون قياسات بدنية لوضع برنامج تأهيلى خاص لكل لاعب للوصول لأعلى فورمة بدنية في إطار خطة الإعداد للمرحلة المقبلة.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن فترة الإعداد الأولى تقام على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى لمدة أسبوعين قبل دخول معسكر مغلق نهاية يوليو الجاري، لخوض مباريات ودية متدرجة المستوى.

من المقرر أن يبدأ مصر المقاصة أولى مبارياته الرسمية، يوم 1 سبتمبر المقبل، بمواجهة الزمالك فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل انطلاق مباريات الدورى الجديد.