شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يُعلّق على أنباء تقديم عرض رسمي لشراء "عيسى" المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو النادى الأهلى نفيهم للأخبار التى تناثرت فى وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية حول تقديم الأهلى عرضًا رسميًا لشراء إسلام عيسى لاعب المصري.

وقال مصدر فى النادى الأهلى إن ما يتردد فى وسائل الإعلام حول تقديم القلعة الحمراء عرضًا رسمى لشراء إسلام عيسى لا يتعدى سوى اجتهادات صحفية، موضحًا أن الأهلى لم يتقدم بأية عروض لشراء اللاعب مُشيدًا بقدرات اللاعب الفنية وإمكانياته.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفنى للأهلى حدد احتياجاته الفنية قبل السفر إلى معسكر إسبانيا ولم يأت من ضمنها إسلام عيسى، مؤكدًا أن مسألة شراء وبيع اللاعبين تتم وفق رؤية فنية فى المقام الأول وحددها الجهاز الفنى وبالتشاور والعرض على لجنة التخطيط للكرة.

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وأشار المصدر إلى أن الأهلى أنهى مسألة تجديد استعارة رمضان صبحى من نادى هيدرسفيلد الإنجليزي، وتعاقد مع المالى أليو ديانج لاعب مولودية الجزائر لمدة خمس سنوات ومن الوارد جدًا أن تكون هناك إضافات فنية أخرى وفقًا لرؤية المدير الفنى وبما يحقق طموحات جماهير الأهلى لكن ليس من ضمنها إسلام عيسى مع كامل التقدير والاحترام لقدرات اللاعب الفنية.