حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها فتح القيد المحلى للدورى المصرى 29 يوليو للأندية رسميًا.. فتح القيد المحلى للدورى المصرى 29 يوليو رسميا.."كاف" يرفض طلب اتحاد الكرة بمد القيد لـ5 أغسطس و30 يوليو آخر موعد تقديم مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى 48 ساعة لتقام 28 يوليو ثروت سويلم: إنهاء الدورى والكأس أهم أولوياتنا عمرو وردة للجمهور المصرى: سنعود أقوى وأذكى وأشجع لإسعادكم ولتشريف بلادنا Advertisements عروض أوروبية وخليجية تقرب محمود علاء من الرحيل عن الزمالك مدرب الزمالك: رفضنا مواجهة فرق درجة ثانية فى معسكر قبرص جلسة خاصة لـ ديسابر مع لاعبى بيراميدز فى الظهور الأول بمعسكر الإسكندرية شاهد.. جولة لاعبى الأهلى فى إسبانيا على هامش المعسكر الخارجى

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