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شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطلب ضم محمد صبحي.. وبتروجت يرفض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر فاكسا رسميا لنادى بتروجت يطلب فيه ضم محمد صبحى حارس مرمى الفريق البترولى والمنتخب الأولمبى وتحديد المقابل المادى للصفقة تمهيدًا للتعاقد مع الحارس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويتمسك سموحة بضم محمد صبحى لتدعيم عرين النادى السكندرى فى ظل تألق الحارس وامتلاكه موهبة كبيرة .
ولم يرد مسئولو بتروجت على عرض الفريق السكندري، رافضين فكرة بيع اللاعب لأى فريق آخر.
وعلى الرغم من العرض المالى الكبير الذى يستعد مسئولو سموحة دفعه لإتمام الصفقة حيث تركوا تحديد المبلغ المالى للفريق البترولي، إلا أن مسئولي الفريق البترولى يرفضون رحيل الحارس.
وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".
سموحة يطلب ضم محمد صبحي
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