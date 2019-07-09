أبو ريدة: كنت أتمنى مد فترة القيد الأفريقي..والأندية المصرية الوحيدة التي تم استثناؤها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، أن الأندية المصرية هي الوحيدة التي تم استثناؤها على مستوى القارة من الالتزام بتاريخ نهاية القيد الأفريقي للموسم الجديد المحدد بـ 30 يونيو الماضي.

وقال مصدر باتحاد الكرة، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رفض طلبهم بمد فترة القيد للأندية المصرية أفريقيًا حتى 5 أغسطس.

وأشار مصدر باتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن يوم 30 يوليو هو أخر موعد لفترة القيد الأفريقية.

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وأضاف أبو ريدة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، أنه في وقت سابق استثنى الأندية المصرية ومنحها شهرا إضافيا ينتهي في 30 يوليو الحالي تقديرا للظروف التي شرحها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح، أنه كان يأمل أن تمتد المهلة الإضافية التي أقرها الاتحاد الأفريقي للأندية المصرية إلى 5 أغسطس المقبل.

وأتم :" المكتب التنفيذي الأفريقي تمسك بمهلة الشهر الإضافي واعتبرها كافية للأندية المصرية التي تم استثنائها".