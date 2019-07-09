محامي الأهلي لمصراوي: حذرنا من كارثة القيد.. وسنطالب الجبلاية بـ"تعويضات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس النادي قد سبق وحذر اتحاد الكرة من كارثة القيد الأفريقي التي ستضر كل الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.

مصدر في اتحاد الكرة ـ رفض ذكر اسمه ـ قد أشار في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد رفض طلبهم بمد فترة القيد الأفريقي ليوم 5 أغسطس وأكد على أن أخر موعد هو يوم 30 يوليو.

وردًا على ذلك، أضاف مستشار الأهلي في تصريحات لمصراوي اليوم:"حذرنا من قبل من هذه الكارثة عبر بيانات رسمية صادرة عن المجلس الذي شدد أكثر من مرة على خطورة إنهاء الدوري بعد 30 يونيو".

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وتابع مستشار الأهلي: "الإجراءات القانونية التي اتخذها الأهلي ضد قرارات اتحاد الكرة كانت للحفاظ على حقوق النادي، وإجراء حال تقدمنا بشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية لسوء إدارة جدول المسابقات.. من يتحمل كل ما نحن فيه الأن، هو اتحاد الكرة".

وتابع:"مستمرون في الاجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النادي، والحصول على تعويضات بسبب تضارب قرارات اتحاد الكرة أدت لأضرار جسيمة فلم نتمكن من تسويق لاعبينا بالشكل الأمثل، ولم نستطع تحديد قائمة الفريق للموسم الجديد وأيضًا قائمة فريق 97، لم نتمكن من بيع أو إعارة اللاعبين بالسعر المناسب".

واختتم:"هناك لجنة في النادي الأهلي تقوم بحصر تلك الأضرار، من للمطالبة بتعويضات حيث أن هناك دعوى مقامة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي".