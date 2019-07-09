"أعدكم بتشريف مصر".. عمرو وردة يوجه رسالة للجماهير بعد توديع أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قدم عمرو وردة، لاعب منتخب مصر، اعتذاره للجماهير بعد توديع كأس الأمم الإفريقية، متعهدًا ببذل قصارى جهده بالفترة المقبلة.

وكتب وردة عبر حسابه على إنستجرام اليوم الثلاثاء: "أعتذر بشدة لجميع المصريين عن إخفاقنا تجاهكم وتجاه الوطن".

وأضاف: "لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى حزننا الحقيقي على الحزن والأسى الذي تشعرون به".

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وأكمل لاعب باوك اليوناني: "أنتم تستحقون أفضل بكثير مما شاهدتم، أتحمل وأقدر مدى حزنكم الشديد".

وأتم وردة قائلا: "أعد ببذل قصارى جهدي لإسعادكم مرة أخرى، وسنعود أقوى وأذكى وأشجع مما سبق لإسعادكم ولتشريف بلادنا العظيمة مصر".

وكان المنتخب ودع كأس الأمم بعد الخسارة من جنوب إفريقيا (1-0) مساء السبت الماضي، في دور الـ16 من المسابقة القارية.

يُذكر أن وردة (25 عاما) تم استبعاده من معسكر المنتخب بسبب واقعة غير أخلاقية، قبل أن يتم تخفيف عقوبته ليشارك في دور الـ16.