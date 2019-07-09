كوفاتش يطلب من إدارة بايرن ميونيخ ضم ديمبلي

كشفت تقارير اسبانية عن اقتراب الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة، من الانضمام الي صفوف فريق بايرن ميونيخ.
وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الاسبانية إلى أنالمدير الفني لنادي بايرن ميونخ نيكو كوفاتش، طلب من إدارة النادي سرعة إتمام صفقة ضم ديمبلي
وأضافت الصحيفة أن بايرن ميونخ سبق وان طلب بضم ديمبلي من برشلونة وتقدم بعرض، الا ان البرسا رفض.
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