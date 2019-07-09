نشر محمود عبد الرحيم “جنش” حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي "تويتر" وهو يسير بعكازين. وهو يسير بعكازين.

ويعد هذا الظهور الأول للحارس الدولي بعدما أجرى جراحة في وتر إكيليس منذ 6 أيام عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته في مران المنتخب الوطني استعداداً لمباراة الكونغو الديمقراطية والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لجنش عقب إجراءه لعملية وتر أكيلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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