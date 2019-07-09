كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الصفقات الجديدة، ستشارك مع الأهلي والزمالك في دوري ابطال أفريقيا الموسم المقبل. ابطال أفريقيا الموسم المقبل. قال عامر، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، رفض مد القيد الأفريقي إلى يوم 5 أغسطس المقبل، لكنه سبق وأن وافق على مدة بشكل استثنائي للأندية المصرية حتى يوم 30 يوليو الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصفقات الجديدة تشارك مع الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.