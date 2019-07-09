كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الصفقات الجديدة، ستشارك مع الأهلي والزمالك في دوريابطال أفريقيا الموسم المقبل.
قال عامر، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"،
رفض مد القيد الأفريقي إلى يوم 5 أغسطس المقبل، لكنه سبق وأن وافق على مدة بشكل استثنائي للأندية المصرية حتى يوم 30 يوليو الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الصفقات الجديدة تشارك مع الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.