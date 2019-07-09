الأهلي يوضح حقيقة مفاوضات إسلام عيسى

كشف مصدر رفيع المستوى داخل النادي الأهلي أن ما يتردد في وسائل الإعلام عن تقديم ناديه لعرض رسمي لشراء إسلام عيسى لاعب النادي المصري يدخل في إطار الاجتهادات الصحفية، وأن الأهلي لم يتقدم بأية عروض لشراء اللاعب والذي يقدر امكاناته الفنيةوالبدنية.
وأضاف أن الجهاز الفني للأهلي حدد حساباته الفنيه قبل السفر إلى معسكر اسبانيا ولم يأت من بينها إسلام عيسى، وأن مسألة شراء وبيع اللاعبين تتم وفق رؤية فنية في المقام الأول
وقال المصدر أن الأهلي حتى الأن أنهى مسألة تجديد استعارة رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد الانجليزي، وتعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب مولودية الجزائر لمدة خمس سنوات. ومن الوارد جدًا أن تكون هناك إضافات فنية أخرى وفقًا لرؤية المدير الفني وبما يحقق طموحات جماهير الأهلي.
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