ينطلق يوم 14يوليو المقبل، مهرجان اكستريم رولز للمصارعة الحرة والتي يشهد العديد من المواجهات القوية ونستعرض لكم الذي سيكون بمشاركة أغلب نجوم الرو و السماكدون .
و تم الكشف الاسبوع الماضي عن 7 نزالات رسمية، وجاءت كالتالي:
المواجهة الأولى سيث رولينز وبيكي لينش أمام وبارون كوربين و ولايسيإيفانز علي لقب بطولة العالم للسيدات والرجال.
المواجهة الثانية علي لقب بطولة العالم للوزن الثقيل بين سموا جو و كوفي كينجستون.
المواجهة الثالثة اندرتيكر ورومان رينز أمام شين مكمان و درو ماكنتاير.
المواجهة الرابعة – نزال على بطولة الزوجي
المواجهة الخامسة نزال على بطولة الوزن المتوسط : غولاك ضد توني نيز.
النزال السادس على لقب السيدات للسماكدون : بايلي ضد أليكسا بليس.
نزال السابع على لقب أمريكا : ريكوشيه ضد اي جاى ستايلز
أتالانتا تطلب من قطبي ميلانو اللعب على ملعب " جوزيبي مياتزا" بدوري الأبطال
النزال الأخير أليستر بلاك ضد مصارع غامض
كانت هذه تفاصيل خبر 14 يوليو..انطلاق مهرجان اكستريم رولز للمصارعة الحرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.