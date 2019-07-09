14 يوليو..انطلاق مهرجان اكستريم رولز للمصارعة الحرة

ينطلق يوم 14يوليو المقبل، مهرجان اكستريم رولز للمصارعة الحرة والتي يشهد العديد من المواجهات القوية ونستعرض لكم الذي سيكون بمشاركة أغلب نجوم الرو و السماكدون .

و تم الكشف الاسبوع الماضي عن 7 نزالات رسمية، وجاءت كالتالي:

المواجهة الأولى سيث رولينز وبيكي لينش أمام وبارون كوربين و ولايسي

إيفانز علي لقب بطولة العالم للسيدات والرجال.

المواجهة الثانية علي لقب بطولة العالم للوزن الثقيل بين سموا جو و كوفي كينجستون.

المواجهة الثالثة اندرتيكر ورومان رينز أمام شين مكمان و درو ماكنتاير.

المواجهة الرابعة – نزال على بطولة الزوجي

للسماكدون : برايان و روين ضد بيغ اي و اكسايفر وودز.

المواجهة الخامسة نزال على بطولة الوزن المتوسط : غولاك ضد توني نيز.

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النزال السادس على لقب السيدات للسماكدون : بايلي ضد أليكسا بليس.

نزال السابع على لقب أمريكا : ريكوشيه ضد اي جاى ستايلز

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