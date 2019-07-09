تصدر الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الانجليزى سباق الكرة الذهبية عام2019 وفقا لمكاتب المراهنات .
كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية مساء اليوم الثلاثاء عن تصدر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي سباق الكرة الذهبية لعام 2019 وفقاً لمكتب المراهنات.
وكان الارجنتيني ليونيل ميسي قد فشل فى الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا بعد الخسارة أمام نظيره البرزيلى 1-2، في نصف النهائي، ليصعد السيلساو إلى نهائي الكوبا، كما فشل محمد صلاح
وأشارت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إلى أن لهذا السبب كان هناك تغييرات في ترتيب المرشحين في سباق جائزة الكرة الذهبية، ووفقاً لما أكده المراهنون فإن فان دايك هو المرشح الأول للفوز بها بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وخسارة البريميرليج بفارق نقطة
وأشارت الصحيفة، إلى أن ميسي يأتي في المرتبة الثانية على الرغم من النجاحات التي حققها مع ناديه برشلونة الإسباني حيث فاز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة على التوالي وحصل على لقب هداف دوري أبطال أوروبا.
ويليه النجم المصري محمد صلاح الذي سجل 22 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز وحقق لقب هداف البطولة للمرة الثانية على التوالي وفاز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع نادي ليفربول لكن فرصته قلت في الفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد الخروج المخزي من كأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر فان دايك يتصدر سباق الكرة الذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.