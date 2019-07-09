فان دايك يتصدر سباق الكرة الذهبية

تصدر الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الانجليزى سباق الكرة الذهبية عام2019 وفقا لمكاتب المراهنات .

كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية مساء اليوم الثلاثاء عن تصدر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي سباق الكرة الذهبية لعام 2019 وفقاً لمكتب المراهنات.

وكان الارجنتيني ليونيل ميسي قد فشل فى الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا بعد الخسارة أمام نظيره البرزيلى 1-2، في نصف النهائي، ليصعد السيلساو إلى نهائي الكوبا، كما فشل محمد صلاح

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نجم ليفربول والمنتخب الوطني الذى خرج من الدور 16 عشر من بطولة كاس امم افريقيا.

وأشارت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إلى أن لهذا السبب كان هناك تغييرات في ترتيب المرشحين في سباق جائزة الكرة الذهبية، ووفقاً لما أكده المراهنون فإن فان دايك هو المرشح الأول للفوز بها بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وخسارة البريميرليج بفارق نقطة

والوصول إلى التتويج بدوري أمم أوروبا بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب بإنجلترا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ميسي يأتي في المرتبة الثانية على الرغم من النجاحات التي حققها مع ناديه برشلونة الإسباني حيث فاز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة على التوالي وحصل على لقب هداف دوري أبطال أوروبا.

ويليه النجم المصري محمد صلاح الذي سجل 22 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز وحقق لقب هداف البطولة للمرة الثانية على التوالي وفاز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع نادي ليفربول لكن فرصته قلت في الفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد الخروج المخزي من كأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده.