تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. مؤتمر الاتجاهات الحديثة في السياحة الرياضية

افتتحت اليوم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة فعاليات مؤتمر " الاتجاهات الحديثة في منظومة السياحة الرياضية " بحضور عمرو مهنى الخبير الرياضي في مجال الفنادق , د.عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ،وأحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية بالوزارة . الرياضية ،وأحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية بالوزارة . تناولت جلسات المؤتمر مناقشة إسهامات الرياضة في اقتصاديات السياحة في مصر والعالم. كما تناولت الجلسات، عرض المدن الرياضية التي تملكها وزارة الشباب والرياضة وكيفية الاستفادة منها في تنشيط سياحة المعسكرات الرياضية . حضر المؤتمر ممثلو الفنادق العاملة بمجال السياحة الرياضية، وقد تم شرح التجارب التسويقية للفنادق العاملة في مجال السياحة الرياضية وكيفية تطوير الخدمة في مصر.

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