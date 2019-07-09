كشفت تقارير ايطالية، أن نادي أتالانتا طلبوا من مسؤولو ناديي ميلان وإنتر ميلان، اللعب علي ملعب جوزيبي مياتزا/ سان سيرو فـي دوري أبطال أوروبا. وقال صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الايطالية أن نادي أتالانتا تقدم بطلب رسمي للعب مباريات دوري الأبطال على على ملعب المياتزا/سان سيرو. أن نادي أتالانتا تقدم بطلب رسمي للعب مباريات دوري الأبطال على على ملعب المياتزا/سان سيرو. واشارت الصحيفة إلى أن عمدة مدينة ميلانو ونادي الإنتر، أعطوا موافقتهم وتبقى موافقة نادي ميلان. والجدير بالذكر أن نادي أتالانتا تأهل الي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه عقب حصوله علي المركز الثالث في الدوري الإيطالي، بعد حصوله على 69نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أتالانتا تطلب من قطبي ميلانو اللعب على " سان سيرو" بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.