شاهد.. جماهير أستون فيلا ترحب بالتعاقد مع أحمد حجازي

رحبت جماهير نادى أستون فيلا الإنجليزى والمحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى قائد منتخب مصر، بالتعاقد مع أحمد حجازى مدافع وست بروميتش ألبيون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. الانتقالات الصيفية الحالية. وقدمت صحيفة "برمنجهام لايف" الإنجليزية استطلاعاً للرأى حول رغبة جماهير أستون فيلا فى التعاقد مع حجازى بداية من الموسم الجديد. ووافق 54% من جماهير أستون فيلا التى شاركت فى الاستفتاء على انضمام أحمد حجازى لصفوف الفريق الصاعد حديثاً للدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، فيما رفض 46% آخرون إتمام الصفقة.

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