رياضة | حسم مصير كوتينيو في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسم مصير كوتينيو في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد نادي برشلونة محادثات مع وكيل أعمال البرازيلي كويتينو لبحث مستقبله داخل الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لمعلومات صحيفة سبورت الإسبانية ، منح نادي برشلونة حرية الحركة لوكلاء كوتينيو للحديث مع أندية أخرى طالما تم الحصول على عرض بأكثر من 110 مليون يورو ، ويهتم باريس سان جيرمان بشدة بتوقيعه مع كوتينيو في حركة قد تكون مرتبطة بوصول نيمار للبارسا.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن كيا جورابشيان وكيل أعمال اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو وصل إلى كاتالونيا في مؤتمر تقديم نيتو مساء الاثنين ، وكان لديه وقت لتبادل انطباعات السوق مع برشلونة.

والتقى جورابيشان وكيل كوتينيو وأندري كوري مستشار برشلونة في البرازيل في حفل تقديم نيتو، وتحدثوا عن إمكانية نقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان كجزء من عملية نيمار.

كان أندريه كوري ووكلاء حارس المرمى المفتاح لنيتو لقبول التحدي المتمثل في التوقيع لبرشلونة ، تكمن الفكرة في أنه يتعارض مع ملكية تير شتيجن ، على الرغم من أنه يعلم أن الأمر سيكون معقدًا ، نيتو هو حارس مرمى لديه الكثير من العروض على الطاولة ، خاصة في إيطاليا ، وإذا كان منزعجًا في الكامب نو فلن يواجه مشكلة في إيجاد طريقة للخروج منه.