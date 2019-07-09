رياضة | النصر والعثمان ينسحبان من سباق انتخابات النصر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر والعثمان ينسحبان من سباق انتخابات النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرشحان نصر النصر، وإبراهيم العثمان انسحابهما من خوض غمار انتخابات رئاسة نادي النصر السعودي.

جاء قرار الانسحاب بسبب عدم اتفاق الأعضاء الذهبيين على المرشح الرئاسي الجديد للنادي الأصفر العالمي.

وأعلن إبراهيم العثمان خروجه من سباق الرئاسة من خلال نشره على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: “وقوفاً عند رغبة الاعضاء الذهبيين لنادي النصر وليقيني أن مصلحة النصر فوق كل اعتبار، أعلن انسحابي من الترشح لرئاسة النصر واعد الجميع بأني سأدعم أي إدارة قادمة”.

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وانضم له المرشح نصر النصر حيث كتب هو الأخر على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: “أقدر وأحترم وجهات النظر لكل الأعضاء الذهبيين في البيت النصراوي، كما أؤكد أنني حريص كل الحرص على مصلحة وإستقرار العالمي في هذه الفترة خصوصاً، ومصلحة النصر⁩ فوق كل الإعتبارات مهما كانت الظروف والمعطيات حتى لو كان الأمر في إبتعادي عن الترشح”.

ونشر نصر النصر في تغريدة ثانية للتابع الأولى قائلا: “أعضاء النصر الذهبيين ابتعادهم عن النادي ليس من مصلحة النادي ولا محبيه لأنهم الأساس أنتم الأمل بعد الله لجميع الإدارات وبإمتناعكم عن التصويت سيعتذر فريق، إدارتي عن حضور الجمعية العمومية”.

جديرا بالذكر أنه ترشح على مقعد الرئاسة بنادي النصر خمسة مرشحين وهم: “نصر النصر وإبراهيم العثمان وصفوان السويكت وصالح الأطرم وتركي الدهام”.