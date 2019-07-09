رياضة | أبو ريدة: الأندية المصرية الوحيدة التي تم استثناؤها في القيد الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ريدة: الأندية المصرية الوحيدة التي تم استثناؤها في القيد الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية أن الأندية المصرية هي الوحيدة التي تم استثناؤها على مستوى القارة من الإلتزام بتاريخ نهاية القيد الأفريقي للموسم الجديد المحدد ب 30 يونيو الماضي.

أضاف أبو ريدة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي الذي انعقد منتصف الشهر الماضي قد استثنى الأندية المصرية ومنحها شهرا إضافيا ينتهي في 30 يوليو الحالي تقديرا للظروف التي شرحها الاتحاد المصري لكرة القدم.

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وقال عضو المكتب التنفيذي للكاف إنه كان يأمل أن تمتد المهلة الإضافية التي أقرها الاتحاد الأفريقي للأندية المصرية إلى 5 أغسطس المقبل، إلا أن المكتب التنفيذي الإفريقي رأى أن مهلة الشهر الإضافي كافية.