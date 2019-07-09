رياضة | نجم يوفنتوس يرفض الرحيل إلى إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس يرفض الرحيل إلى إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأنَّ الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس رفض الرحيل إلى إنتر ميلان في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية أن ديبالا أبلغ إدارة يوفنتوس بقراره النهائي بعدم رغبته في الرحيل إلى إنتر ميلان.

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وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ديبالا شعر بأنه سيكون له دور بارز في المشروع الجديد ليوفنتوس تحت قيادة الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق.

وذكرت عدة تقارير أنَّ ديبالا سيدخل في صفقة تبادلية بين إنتر ميلان ويوفنتوس ينتقل من خلالها ماورو إيكاردي إلى صفوف السيدة العجوز.

ونوهت الصحيفة الإيطالية أنَّ ديبالا لعب دورًا هامشيًا مع يوفنتوس في الموسم الماضي بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق.