رياضة | محمد صلاح ينتظر مفاجأة سعيدة (تعرف على التفاصيل)

ينتظر النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خبراً سعيداً خلال الأيام القادمة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن زوجة محمد صلاح ماجي صادق حامل في الشهر الثاني وهو الخبر السعيد الذي ينتظره محمد صلاح منذ فترة طويلة.

واكد المصدر على أن زوجة محمد صلاح واجهت بعض الصعوبات في الإنجاب في الفترة الماضية لذلك خضعت لفحوصات طبية عدة في أوروبا.

واضاف المصدر أن غياب ماجي عن حضور مباريات كأس الأمم الإفريقية ودعم محمد صلاح بسبب حملها في الشهر الثاني ولذلك ستقيم مع والدتها في قرية نجريج بمحافظة الغربية.