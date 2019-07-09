رياضة | عرض أوروبي يبعد نجم بيراميدز عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض أوروبي يبعد نجم بيراميدز عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسؤولي نادي بيراميدز سبورت برئاسة حسام البدري، عرضا رسميا من أحد الأندية التركية للتعاقد مع إيريك تراوري مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الزمالك، أرسل عرضا أيضا للحصول على خدمات اللاعب، من أجل تدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل، خاصة أنه سيشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولي بيراميدز، جلسة مع الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني الجديد، لمناقشة العروض المقدمة للاعب، وحسم أمره سواء بالرحيل أو البقاء ضمن صفوفه موسم آخر.