رياضة | غزل المحلة يواصل تدعيم صفوفه بضم مهاجم بتروچيت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يواصل تدعيم صفوفه بضم مهاجم بتروچيت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي غزل المحلة بقيادة خالد عبد، مع محمد حمدان لاعب وسط نادي بتروچيت، والذي كان معار لنادي القناة الموسم الماضي بدوري القسم الثاني.

وحضر اللاعب لمقر النادي بمدينة المحلة، وجمعته جلسة مع خالد عيد المدير الفني، وطه السيد مدير القطاع، وعلي جلال وكيل اللاعب، إنتهت بتوقيع اللاعب علي عقود إنتقاله لصفوف الفريق المحلاوي.

سبق لغزل المحلة بالتعاقد مع كل عادل فكرى لاعب وسط المنصورة، ومحمد فتح الله مدافع جمهورية شبين، وعمار محسن الظهير الأيسر لجمهورية شبين، وأشرف سيد إعارة من نادي أف سى مصر، ومصطفي عبدالستار حارس بني سويف، ومحمد مصطفي حموشة صانع ألعاب مياة البحيرة، وأحمد شوقي حارس أف س مصر.