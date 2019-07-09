رياضة | مجدي عبد الغني: "أنا في مصر.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيطلع عليا أكاذيب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدي عبد الغني: "أنا في مصر.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيطلع عليا أكاذيب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الكابتن مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المستقلين، ما تردد عن منعه من السفر بمطار برج العرب، مشيرًا إلى أنه متواجد في مركز شباب الجزيرة الآن.

وأشار "عبد الغني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن موجود في مصر، ولم يفكر في السفر، مضيفًا: "أنا مروحتش المطار من أساس.. أنا من سكان القاهرة، هروح مطار برج العرب ليه".

وأضاف أنه يتعرض لشائعات مغرضة، معتبرًا أن بعض الأخبار المغلوطة وصلت إلى مرحلة "قلة الأدب، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيطلع عليا أكاذيب"، منوهًا بأنه لم يتعاقد مع أجيري، معقبا: "عمري ما شفته في حياته"، لافتا إلى أن المهندس هاني أبو ريدة هو المسئول عن تعيين الجهاز الفني.

