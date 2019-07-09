رياضة | جيان يلمح لاعتزال اللعب الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيان يلمح لاعتزال اللعب الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح مهاجم منتخب غانا، أسامواه جيان، إلى اعتزاله اللعب الدولي، عقب خروج بلاده من دور 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا أمام تونس بركلات الترجيح.

قال جيان في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء: "لم أحسم قرار اعتزال اللعب الدولي حتى الآن، وربما تكون بطولة أمم أفريقيا الحالية هي الأخيرة لي".

وأبدي جيان اندهاشه بقرار حكم المباراة بإلغاء هدف لمنتخب غانا، قائلاً: "لا أعلم ما هو قرار الحكم، ولماذا ألغى الهدف؟، حاولنا أن نرى الإعادة ولا نعلم ما الذي حدث؟".

وكان المنتخب الغاني ودع بطولة أمم أفريقيا من دور 16 بخسارة من منتخب تونس بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وشهد اللقاء إلغاء هدفاً لأندريه أيو في الشوط الأول.