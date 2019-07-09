رياضة | مصطفى فتحي "مفاجأة" الزمالك في القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى فتحي "مفاجأة" الزمالك في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لتجهيز مصطفى فتحي لاعب الفريق للمشاركة مع إستئناف مباريات الدوري من جديد بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي يعاني منها.
ووضع خالد جلال المدير الفني للفريق برنامج خاص لمصطفى فتحي على هامش معسكر قبرص المقام حاليًا لتجهيزه والوصول به إلى الفورمة المثالية من كل الجوانب.
ويرغب جلال في الدفع بمصطفى فتحي في التشكيلة الأساسية خلال مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها نهاية الشهر الجاري ببطولة الدوري على أن يحصل على فرصته بشكل تدريجي في مباراتي الجونة والإسماعيلي ولجزء من الوقت حتى تكتمل فورمته البدنية والفنية.
ويستعد الزمالك لمواجهة كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي بعد إستئناف بطولة الدوري ولا بديل عن تحقيق الفوز فيهم إذا ما أراد الفريق التتويج ببطولة الدوري في الموسم الجاري.