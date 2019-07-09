رياضة | رسميا.. نجل زيدان يرحل عن ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل لوكا زيدان حارس مرمي الفريق الشاب إلى نادي راسينغ سانتاندير الإسباني، اليوم الأربعاء على سبل الإعارة.

وقال نادي راسينغ سانتاندير في بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: توصل ناديي راسينغ سانتاندير وريال مدريد إلى اتفاق يقضي بانتقال الحارس لوكا زيدان على سبيل الإعارة.

وجاءت موافقة نادي ريال مدريد على رحيل نجل المدير الفني زين الدين زيدان هذا الصيف للبحث عن فرصة المشاركة الأساسية واكتساب المزيد من الثقة والخبرة خلال مشاركته مع راسينغ قب العودة من جديد للفريق الملكي بالموسم المقبل.