رياضة | مدافع الزمالك يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأبيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الزمالك يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب محمود علاء مدافع الفريق الاول بنادي الزمالك من الرحيل عن القلعة البيضاء لخضو تجربة احتراف خارج الدوري المصري.

وتلقي محمود علاء عروض مغرية من بعض الاندية الخليجية والأوروبية للاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم مع الزمالك.