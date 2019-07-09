رياضة | عاجل.. صحيفة إسبانية توجه ضربة قوية لـ"محمد صلاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صحيفة إسبانية توجه ضربة قوية لـ"محمد صلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي قد ابتعد عن خيارات الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن صلاح مهاجم ليفربول ابتعد عن سباق الترشح لجائزة الكرة الذهبية بعد الخروج رفقة منتخب مصر من بطولة كأس أمم أفريقيا عقب الخسارة من جنوب أفريقيا 1-0.

وكتب صلاح، عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الأفريقية، كنت أود أن نكمل المشوار معًا حتى النهاية ونحرز اللقب لجماهيرنا الوفية".

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وتابع حديثه: "أود أن أتوجه بالشكر للجماهير على الدعم المعتاد منهم، وسنتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها، والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".

وقالت "سبورت" إن المرشح المفضل للفوز بالكرة الذهبية هو ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الذي توج بلقب الدوري الإسباني وهداف الليجا في الموسم المنصرم كما حصد المركز الثالث في كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين.