الان تتابع عاجل .. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعيّن خالد الثبيتي عضوًا في المكتب التنفيذي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقتين - 9:30 م, 9 يوليو 2019 م التعليقات: 0 في قرار جديد الخليج 365-متابعات قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعييّن نائب رئيس الاتحاد السعودي خالد الثبيتي عضوًا في المكتب التنفيذي.

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