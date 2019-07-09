هيئة الرياضة تعزي سعود آل سويلم في وفاة أبيه #والد_سعود_السويلم_في_ذمه_الله

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

في بيان مقتضب على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر،اليوم، تقدمت الهيئة العامة للرياضة بواجب العزاء لذوي الفقيد محمد آل سويلم والد رئيس النصر السابق سعود آل سويلم.

وقالت الهيئة في تغريدة لها: “تتقدم الهيئة العامة للرياضة بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي الفقيد محمد آل سويلم والد مستشار سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ سلطان آل سويلم، ورئيس نادي النصر الأستاذ سعود آل سويلم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”