شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة يعتذر للجماهير المصرية: أعد ببذل قصارى جهدي لإسعادكم مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدّم عمر وردة، لاعب منتخب مصر، اعتذاره للجماهير بعد توديع كأس الأمم الإفريقية، متعهدًا ببذل قصارى جهده بالفترة المقبلة.
وكتب وردة عبر حسابه على إنستجرام اليوم الثلاثاء: «أعتذر بشدة لجميع المصريين عن إخفاقنا تجاهكم وتجاه الوطن».
وأضاف: «لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى حزننا الحقيقي على الحزن والأسى الذي تشعرون به»، مضيفًا: «أنتم تستحقون أفضل بكثير مما شاهدتم، أتحمل وأقدر مدى حزنكم الشديد».
واختتم وردة قائلا: «أعد ببذل قصارى جهدي لإسعادكم مرة أخرى، وسنعود أقوى وأذكى وأشجع مما سبق لإسعادكم ولتشريف بلادنا العظيمة مصر».
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