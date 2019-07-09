شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة يعتذر للجماهير المصرية: أعد ببذل قصارى جهدي لإسعادكم مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدّم عمر وردة، لاعب منتخب مصر، اعتذاره للجماهير بعد توديع كأس الأمم الإفريقية، متعهدًا ببذل قصارى جهده بالفترة المقبلة.

وكتب وردة عبر حسابه على إنستجرام اليوم الثلاثاء: «أعتذر بشدة لجميع المصريين عن إخفاقنا تجاهكم وتجاه الوطن».

وأضاف: «لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى حزننا الحقيقي على الحزن والأسى الذي تشعرون به»، مضيفًا: «أنتم تستحقون أفضل بكثير مما شاهدتم، أتحمل وأقدر مدى حزنكم الشديد».

واختتم وردة قائلا: «أعد ببذل قصارى جهدي لإسعادكم مرة أخرى، وسنعود أقوى وأذكى وأشجع مما سبق لإسعادكم ولتشريف بلادنا العظيمة مصر».