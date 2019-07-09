شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تعلن مواعيد جديدة لمباريات الاهلي والزمالك المتبقية في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد المباريات المؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد خروج منتخب مصر من كأس أمم إفريقيا 2019.

واستقرت لجنة المسابقات على تعديل مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري بما فيها مباراة القمة التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية في نهاية المسابقة.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المؤجلة في الدوري

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الجونة ضد الزمالك يوم 21-7 الموافق الأحد على استاد الجونة في الساعة الثامنة مساءً

الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 24-7 الموافق الاربعاء على استاد بتروسبورت الساعة الثامنة

المقاولون ضد الأهلي يوم 24-7 الموافق الأربعاء على استاد برج العرب في الساعة الثامنة

الأهلي ضد الزمالك يوم 28-7 الموافق الأحد على استاد برج العرب في الساعة الثامنة