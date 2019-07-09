نوريتش سيتي يحتفظ بجهود زيمرمان

علن نادي نوريتش سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد المدافع كريستوف زيمرمان لمدة 4 أعوام حتى 2023، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.
وانتقل زيمرمان إلى نوريتش سيتي في صيف 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وشارك مع الفريق في 90 مباراة منذ ذلك الحين.
وحمل زيمرمان شارة قيادة نوريتش في موسم 2018-2019، وساهم في عودة الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز.
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