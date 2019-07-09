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سان جيرمان يختار هدفه المفضل في صفقة نيمار

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان حدد هدفه الأول من صفوف ، في حالة عودة البرازيلي دا سليفا إلى "كامب نو" هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك العديد من الأسماء المرشحة من البارسا لدخول صفقة نيمار، في حالة عقد اتفاق تبادلي بين الناديين هي عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أومتيتي يظل هو الهدف الأول لسان جيرمان، في حالة التوصل إلى اتفاق مع برشلونة بشأن رحيل نيمار.

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وسعى سان جيرمان إلى ضم أكثر من مدافع في الميركاتو الحالي مثل كاليدو كوليبالي (نابولي) وماتياس دي ليخت (أياكس) ورافائيل فاران ()، ولكنه فشل في حسم أي صفقة.

وخسر أومتيتي مكانه في التشكيل الأساسي للبارسا خلال الموسم المنتهي لصالح مواطنه كليمنت لينجليت، عقب التعافي من إصابة في الركبة.

وأفادت الصحيفة بأن نادي برشلونة يقدر سعر أومتيتي في الميركاتو الصيفي الحالي بـ60 مليون يورو.

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