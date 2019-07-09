رسمياً.. ظهير ليفربول في فياريال

أعلن نادي فياريال الإسباني تعاقده رسميًا مع الظهير الأيسر ألبرتو مورينو في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي في يونيو الماضي.

وقال فياريال عبر موقعه الرسمي إن مورينو سينضم للغواصات الصفراء لمدة خمسة مواسم، على أن يتم توقيع العقود وتقديمه لوسائل الإعلام يوم الأربعاء.

صاحب الـ27 عامًا يعرف الليجا جيدًا، حيث سبق للاعب الدولي الإسباني تمثيل إشبيلية، وخاض معه 62 مباراة رسمية قبل انتقاله إلى ليفربول.

يُذكر أن مورينو لعب خمسة مواسم مع ليفربول وتُوج مع الريدز بدوري الأبطال بالموسم الماضي، وسجل ثلاثة أهداف وصنع 11 آخرين في 141 مباراة.