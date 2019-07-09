الخطة البديلة لأتلتيكو مدريد بعد صرف النظر عن أوتاميندي

صرف أتلتيكو مدريد النظر، عن ضم الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي مدافع مانشستر سيتي، مصوبًا أنظاره تجاه مدافع آخر.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن أتلتيكو مدريد اتجه للخطة "B" والتي تشمل التعاقد مع الهولندي دالي بليند مدافع أياكس.
ويأتي استهداف لاعب مانشستر يونايتد السابق، بعد استبعاد التوقيع مع ماريو هيرموسو لاعب إسبانيول، حسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو".
وينظر سيميوني إلى بليند على أنه لاعب "جوكر" يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر.
ومن المتوقع أن يؤدي بليند نفس الدور الذي كان يؤديه لوكاس هرنانديز قبل رحيله إلى بايرن ميونخ.
وكان اللاعب الدولي الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي نجم مانشستر سيتي بديلًا محتملًا لدييجو جودين الذي انضم إلى إنتر ميلان، لكن تمسك مدربه بيب جوارديولا به، أوقف الصفقة.
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